Nigdy tu takiej poradni nie było

Szpital w Hrubieszowie bardzo by chciał mieć poradnię onkologiczną i urologiczną. Na razie otwiera endokrynologiczną, która będzie działała od 1 lutego, trwają zapisy pacjentów.

– NFZ wielokrotnie ogłaszał konkurs na utworzenie poradni endokrynologicznej na terenie powiatu hrubieszowskiego. Nigdy takiej placówki tu nie było a myślę że są ogromne potrzeby społeczne – mówi Alicja Jarosińska, dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie, która w styczniu podpisała umowę z funduszem w tej sprawie. – Jak każdy dyrektor szpitala, ja również mam problemy z pozyskiwaniem lekarzy specjalistów do pracy. Rozmowy z doktor Martą Węgrzyn‑Bąk, która jest specjalistką chorób wewnętrznych i specjalistką z endokrynologii, trwały dość długo, ale na szczęście pani doktor zgodziła się podjąć współpracę z naszym szpitalem i będzie pracować w poradni – dodaje dyrektor.

Poradnia będzie czynna raz w tygodniu, zgodnie z określonym przez NFZ harmonogram pracy.

Od ubiegłego roku powiatowy szpital ma poradnię ortopedyczną. Jak informuje Alicja Jarosińska lekarze ortopedzi przyjmują nie tylko codziennie w różnych godzinach (rano i po południu) ale również w dwie soboty w miesiącu.

– Otworzyliśmy również poradnię preluksacyjną. Gabinet jest wyposażony w nowoczesne USG do badania stawów biodrowych noworodków. Rodzice z maluszkami nie muszą już jeździć do oddalonego o 50 km Zamościa. Bardzo bym chciała uruchomić jeszcze poradnię onkologiczną i urologiczną, bo zauważyłam że są ogromne potrzeby, ale pozyskanie lekarzy specjalistów trochę potrwa. Cały czas staram się o nowych lekarzy do pracy nie tylko w oddziałach szpitalnych ale również w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej – dodaje dyrektor SPZOZ.

(jkg)

Fot. SPZOZ Hrubieszów

2023-01-24

Zobacz również: