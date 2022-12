Teraz omikron BF.7

Krótszy okres inkubacji, większa zdolność do infekowania ludzi, którzy już mieli kontakt z wcześniejszą wersją wirusa lub byli zaszczepieni – tak wirusolog charakteryzuje najnowszy wariant koronawirusa znany jako omikron BF.7.

Władze w Chinach uspokajają, że omikron jest łagodniejszy niż pierwotna odmiana koronawirusa i pod względem śmiertelności przypomina ona raczej sezonową grypę.

Tymczasem wirusolożka, prof. Agnieszka Szuster‑Ciesielska, która pracuje w Katedrze Wirusologii i Immunologii UMCS ostrzega, że nowa wersja koronawirusa SARS‑CoV‑2, która napędza gwałtowny wzrost infekcji w Chinach, jest bardziej niebezpieczna.

– Sublinia BF.7 ma najsilniejszą spośród odmian omikronu zdolność infekowania, szybciej się transmituje, ma krótszy okres inkubacji i większą zdolność do infekowania ludzi, którzy mieli już infekcję Covid‑19 lub byli zaszczepieni (albo jedno i drugie) – specjalistka.

Badania wykazały, że surowica od potrójnie zaszczepionych pracowników medycznych nie neutralizowała BF.7, co było częściowo spowodowane mutacją R346T. To mutacja, która zwiększa zdolność patogenu do ucieczki przed przeciwciałami neutralizującymi, uzyskiwanymi dzięki szczepieniem, jak i infekcji wirusem SARS‑CoV‑2.

Profesor Szuster‑Ciesielska dodaje, że wskaźnik reprodukcji (R0) dla BF.7 jest bardzo wysoki – wynosi 10‑18,6, co oznacza, że jedna osoba zakażona osoba może przenieść infekcję na 10‑18 innych osób. Wskaźnik ten jest zbliżony jest zatem do tego, jaki wykazuje wirus odry, uznawany za najszybciej się roznoszący patogen. I podaje, dla porównania, że pierwsza wersja omikronu miała R0 równy 5,08.

Ekspertka, którą cytuje Polska Agencja Prasowa dodaje, że objawy zakażenia BF.7 nie odbiegają szczególnie od wcześniejszych wersji omikronu. Może pojawić się gorączka, kaszel, ból gardła, katar i zmęczenie, a u niektórych zaburzenia gastryczne, takie jak wymioty i biegunka.

(oprac. jkg)

Fot. źródło: Wikipedia – Obraz z mikroskopu elektronowego cząstek koronawirusa SARS

2022-12-29

