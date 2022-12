Poczekalnia z biblioteką i jazzem

W Lublinie powstało centrum stomatologiczne, którego siedziba została zaprojektowana w stylu klubokawiarni czy hotelu. Przedstawiciele placówki mówią, że chcą przełamać stereotypy związane z dentystą i zapewnić pacjentom komfort emocjonalny.

– Każdy centymetr centrum został zaprojektowany w taki sposób, aby nie kojarzył się z typowym dentystą. Widać to w zaskakującym designie przestrzeni, ale także w trosce o zmysły. Zadbaliśmy bowiem o to , aby z poczekalni zniknęły elementy, które mogą potęgować dyskomfort pacjenta np. zbyt jasne światło, cisza, dźwięk wierteł czy nieprzyjemny „dentystyczny” zapach – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia. – Zwykle jest tak, że koncepcję centrum zleca się projektantom wnętrz, w Lublinie sięgnęliśmy natomiast do wiedzy i doświadczenia psychologów, specjalistów od sensoryki czy architektów, którzy tworzą miejsca niemedyczne. To nowe podejście do tego typu przestrzeni – dodaje.

Na parterze biurowca przy ul. Spokojnej 2 od początku grudnia działa osiem gabinetów. Można skorzystać z usług m.in. stomatologii zachowawczej, endodoncji, ortodoncji, implantologii, chirurgii stomatologicznej, a także stomatologii dziecięcej. Na miejscu przyjmuje też fizjoterapeuta stomatologiczny, który pomaga pacjentom m.in. z bruksizmem oraz logopeda i psycholog dziecięcy.

Placówka nie ma kontraktu z NFZ.

(oprac. jkg)

Fot. materiały prasowe

2022-12-06

Zobacz również: