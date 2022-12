Do dr Perzanowskiej mówiono: Mamo

„Okrutna prawda kobiecego obozu na Majdanku nie była jeszcze przez nikogo opisywana; dogłębnie znałyśmy ją tylko my, byłe więźniarki” – pisała we wstępie do I wydania swych obozowych wspomnień lekarka Stefania Perzanowska, była więźniarka KL Lublin, założycielka i kierowniczka rewiru – kobiecego szpitala obozowego, w którym z heroizmem, wielkim oddaniem i sercem walczyła o życie więźniarek.

1 grudnia 2022 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone tej wyjątkowej postaci i przejmującej książce „Gdy myśli do Majdanka wracają”, w której 20 lat po zakończeniu II wojny, dr Perzanowska opisała pobyt w obozie.

Okazją była promocja drugiego, niezwykle starannie przygotowanego i rozszerzonego wydanie tej pozycji. Porównano je z autorskim maszynopisem, co dało wgląd w pracę autorki nad książką. Ponadto publikacja zawiera niepublikowane dotąd obozowe grypsy i rodzinne fotografie. W spotkaniu uczestniczyli i wzruszająco dzielili się swymi refleksjami nad życiem Stefanii i Jej córki Zofii (też lekarki) wnukowie Perzanowskiej: Andrzej i Krzysztof Korczakowie z rodzinami.

