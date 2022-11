Ubezpieczenie OC w 2023 roku w nowej formie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Lubelska Izba Lekarska zaktualizowała ofertę ubezpieczeń skierowanych do członków naszej Izby. W ramach członkostwa macie możliwość bezpłatnego zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dobrowolnego ubezpieczenia OC wraz z ubezpieczeniem ochrony prawnej. W linku poniżej (baner) instrukcja i formularz przystąpienia do Programu.

Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się pozostałą częścią oferty PZU SA. W załączeniu przesyłamy informacje dotyczące specjalnego Programu ubezpieczeniowego PZU SA dla lekarzy i lekarzy dentystów naszej Izby: Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza w związku z wykonywaną przez niego pracą w oparciu o umowę cywilnoprawną – tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe OC, Ubezpieczenia NNW z rozszerzeniem o ekspozycję HIV/WZW, Ubezpieczenia utraty dochodu przez lekarza (obejmuje w zakresie podstawowym m.in.: Covid – 19, sporty wysokiego ryzyka), Ubezpieczenia ochrony prawnej lekarza, Ubezpieczenia turystycznego – PZU Wojażer 365. Podpis

Korzyści z ubezpieczenia Dla lekarza i lekarza dentysty – członka Lubelskiej Izby Lekarskiej Szeroki, indywidualnie dopasowany zakres ubezpieczenia, w tym unikalne ryzyka dostępne tylko w ramach Programu.

Preferencyjna składka ustalona dla Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Uproszczona i dedykowana ścieżka obsługi szkód.

Dla lekarzy, którzy przystąpią do programu i zawrą ubezpieczenie OC aż 20 zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych, domów i mieszkań.

Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną aż do 6 mln zł – najwyższą dostępną na rynku.

Składka niezależna od miejsca wykonywanego zawodu – bez znaczenia czy lekarz wykonuje zawód w ramach lecznictwa ambulatoryjne czy stacjonarnego.

Lekarz płaci tyko 1 raz – składka jest niezależna od faktu wykonywania zawodu w ramach umowy o pracę i w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

Specjalny Program ubezpieczeń OC i majątkowych dla IPL oraz podmiotów leczniczych (szeroki zakres all risk, zniżki nawet do 70%).

Dodatkowo lekarze, dzięki programowi zyskują:

dostęp do polisy w każdej chwili i z każdego miejsca

dedykowaną aplikację online do zawierania ubezpieczeń

oszczędność czasu dzięki uproszczonym formalnościom i procedurom

możliwość płatności składki online

dedykowaną infolinię do obsługi programu (pn-pt od godz. 8.00-18.00) i specjalną ścieżkę likwidacji szkód

Aplikacja online

– prosta obsługa ubezpieczeń Dedykowana aplikacja umożliwia obsługę ubezpieczeń zawieranych w ramach Programu, dostęp do oferty za pośrednictwem aplikacji internetowej, zawarcie umowy ubezpieczenia na odległość – bez wychodzenia z domu. Dzięki aplikacji umowę ubezpieczenia można zawrzeć 24h na dobę, jak również jednocześnie opłacić za nią składkę za pośrednictwem elektronicznych środków płatniczych. Polisę ubezpieczony otrzymuje natychmiast na wskazany wcześniej adres e-mail. Kolejną funkcjonalnością jest wirtualne konto klienta, które umożliwia dostęp do własnej polisy w każdej chwili i w każdym miejscu, gdzie lekarz może sprawdzić zakres czy okres obowiązywania ubezpieczenia. Dodatkowym atutem posiadania konta jest automatyczne przypomnienie o kończącej się umowie ubezpieczenia.