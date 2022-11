Stefania Perzanowska – lekarka z obozu koncentracyjnego na Majdanku

1 grudnia 2022 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie o wyjątkowej postaci jaką była dr Stefania Perzanowska, była więźniarka KL Lublin, założycielka i kierowniczka rewiru – kobiecego szpitala obozowego.

W styczniu 1943 roku do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie trafia aresztowana przez Niemców lekarka Stefania Perzanowska. Jej postawa, szlachetność i odwaga z jaką walczyła o życie więźniów, do dziś pozostaje wzorem.

Stefania Perzanowska, z zawodu lekarka internistka stworzyła w obozie szpital żeński i prowadziła go do końca pobytu w KL Lublin. Nie tylko starała się leczyć chore więźniarki, potajemnie zdobywała dla nich leki oraz ukrywała przed władzami obozu kobiety niezdolne do pracy. Przeżyła obóz i w 1965 r. wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Państwowe Muzeum na Majdanku i w przejmującej książce „Gdy myśli do Majdanka wracają” opisała wspomnienia o pobycie w obozie. Jej pracę nagrodzono i wydrukowano w 1970 r.

Teraz przygotowano drugie wydanie tej pozycji. Porównano je z autorskim maszynopisem, co dało wgląd w pracę autorki nad książką. Ponadto publikacja zawiera niepublikowane dotąd obozowe grypsy i rodzinne fotografie.

W spotkaniu wezmą udział Marta Grudzińska, redaktorka naukowa publikacji, oraz wnukowie Stefanii Perzanowskiej, Andrzej i Krzysztof Korczakowie, którzy opowiedzą o tym, jak zapamiętali babcię i jakie pamiątki po sobie zostawiła. Rozmowę poprowadzi Nadia Sola‑Sałamacha, pracownica działu historii Państwowego Muzeum na Majdanku.

W recenzji pierwszego wydania obozowych wspomnień z 1970 r. Zofia Murawska, ówczesna pracownica działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, napisała: „Są ludzie, dla których obrany zawód stanowi najważniejsze posłannictwo życiowe. Potrafią mu być wierni w każdych warunkach i w każdej sytuacji, bez względu na przeszkody i trudności, a gdy zaistnieje konieczność, bez wahania narażają się na niebezpieczeństwo i gotowi są walczyć ze wszystkimi przeciwnościami. Do takich osób należy dr Stefania Perzanowska”.

2022-11-26

