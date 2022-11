Dzień wcześniaków

17 listopada jest dniem, w którym na całym świecie myśli się o wcześniakach i lekarzach neonatologii. Jak wynika ze statystyk, jedno dziecko na dziesięcioro rodzi się przedwcześnie.

Obchodzony dziś Światowy Dzień Wcześniaka jest wyrazem solidarności z dziećmi urodzonymi przedwcześnie a także lekarzami. którzy walczą o życie najmniejszych dzieci.

Jego znakiem jest para fioletowych skarpetek albo 10 par dziecięcych skarpetek, z których jedna jest znacząco mniejsza, co symbolizuje iż jedno na dziesięcioro dzieci rodzi się w Europie przedwcześnie. W tym roku wiele spotkań w placówkach medycznych i tych inicjowanych przez organizacje zrzeszające rodziców i osoby wspierające wcześniaki porusza problem kangurowania.

Hasło „Dotyk rodziców ma terapeutyczną moc” ma podkreślić, jak ważna jest obecność rodziców przy dziecku i bezpośredni kontakt „skóra do skóry”.

– Kontakt „skóra do skóry” jest możliwy i konieczny na oddziale intensywnej terapii noworodka i na wszystkich oddziałach patologii noworodka. Rozpoczynamy go na zlecenie lekarza neonatologa i tak wcześnie, jak tylko na to pozwala stan kliniczny wcześniaka – tłumaczy prof. Maria Katarzyna Borszewska‑Kornacka, prezes Fundacji Koalicja dla wcześniaka.

W Lublinie także kolejny raz obchodzono Światowy Dzień Wcześniaka, który przypada 17 listopada. W szpitalu przy ul. Staszica, gdzie rocznie przedwcześnie rodzi się kilkadziesięcioro dzieci, z powodu pandemii nie było spotkania rodziców i personelu.

Była jednak stosowna dekoracja – fioletowe girlandy ze skarpetek i balonów a także szalone peruki na głowach lekarzy i pracowników oddziału. – Blisko 1 proc. urodzonych przedwcześnie to skrajne wcześniaki (urodzone ok. 24 tygodnia ciąży), które wymagają wielotygodniowej opieki na oddziale intensywnej terapii noworodka i żywienia dojelitowego – tłumaczyła Monika Wójtowicz‑Marzec, kierownik oddziału noworodków w SPSK1.

(oprac. jkg, aa)

Fot. Iwona Burdzanowska

2022-11-17

