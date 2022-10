Egzoszkielet uczy chodzić

Egzoszkielet czyli nowoczesne urządzenie do rehabilitacji osób po leczeniu onkologicznym, pacjentów z problemami neurologicznymi czy osób po udarach i urazach rdzenia kręgosłupa trafił do szpitala kliniczego nr 4 w Lublinie.

Ten przenośny bioniczny szkielet Ekso GT/NR amerykańskiej firmy Ekso Bionics przeznaczony do rehabilitacji należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń tego typu, które w unikalny sposób wspomaga proces leczniczy pacjentów. Rehabilitacja przy użyciu egzoszkieletu w polskich szpitalach wciąż należy do rzadkości, a istotnie poprawia stan funkcjonalny pacjentów i przynosi doskonałe wyniki terapii.

Zakupiony przez szpital egzoszkielet idealnie odwzorowuje wzorzec chodu. Program ćwiczeń optymalizowany jest na bieżąco z uwzględnieniem możliwości i aktualnego stanu ćwiczącego. Podczas każdej sesji urządzenie dostarcza terapeucie informacji na temat postępów pacjenta – wyjaśniała Magdalena Sobiech, koordynatorka zespołu fizjoterapeutów w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji SPSK Nr 4.

– Urządzenie przeznaczone jest do zindywidualizowanej rehabilitacji pacjentów pod nadzorem terapeutów – mówił dr Tomasz Blicharski, zastępca lekarza kierującego Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji SPSK 4 w czasie pokazu sprzętu we wtorek 18 października br.

W SPSK Nr 4 urządzenie służy szczególnie osobom, które po leczeniu onkologicznym zmagają się z szeregiem deficytów neurologicznych, ale również pacjentom po udarach i po urazach rdzenia kręgosłupa. Szpital pozyskał egzoszkielet w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, w zakresie zadania: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”. Całkowita wartość zadania: 984 949 zł w tym koszt egzoszkieletu: 755 000 zł a wartość dofinansowania: 886 500 zł.

2022-10-19

