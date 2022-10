Co o Covidzie trzeba dziś wiedzieć

W środę, 12 października, w siedzibie Lubelskiej Izby lekarskiej przy ul. Chmielnej odbyło się spotkanie, które organizuje w ramach cyklu Komisja ds. Lecznictwa Otwartego.

„Covid – to, co było, to co jest i co nas czeka” – to temat, który omawiano na spotkaniu. Zebrani wysłuchali dr n. med. Barbary Hasiec, kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie i dr n. o zdr. Magdaleny Czarkowskiej dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W tym roku odbędzie się jeszcze jedno spotkanie – tym razem 16 listopada o godz. 18.30 przy Chmielnej 4 w Lublinie, będzie mowa o psychiatrii środowiskowej w aspekcie medycyny rodzinnej.

Harmonogram spotkań Komisji ds. Lecznictwa Otwartego LIL

2022-10-13

