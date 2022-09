O ważnych sprawach trzeba wiedzieć

W środę 14 września odbyło się pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań Komisji ds. lecznictwa otwartego w Lubelskiej Izbie Lekarskiej. Było poświęcone elektronicznej dokumentacji medycznej i wymianie danych między przychodniami POZ‑AOS i szpitalami. Mówiono też o praktycznych aspektach wymiany danych i o raportowaniu zdarzeń medycznych. Wykład na ten temat przedstawiła Marlena Woś radca prawna LIL i Agnieszka Rudnicka‑Szymczak z Departamentu Wdrożeń Systemu e‑Zdrowie z Warszawy.

W spotkaniu uczestniczyło ok.50 osób. Można było wybrać formę uczestnictwa: on‑line lub na sali w siedzibie LIL.

Kolejne spotkania odbędą się w środy: 12 października: COVID: to co było, to co jest i co nas czeka i 16 listopada: Psychiatria środowiskowa a lekarz rodzinny.

Spotkania odbywają się o godz. 18.30 w Sali Konferencyjnej izby lekarskiej na parterze przy ul. Chmielnej 4.

