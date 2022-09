Nauka w deszczu

Z uwagi na fatalną aurę krótszy był tegoroczny Lubelski Piknik Naukowy na placu Teatralnym. Od poniedziałku 12 września, w wielu miejscach trwają wydarzenia tworzące Lubelski Festiwal Nauki. Program cały czas się wydłuża.

– Co to za nauka, kiedy sobie z deszcze nie może poradzić – żartobliwie komentowali zmarznięci uczestnicy Lubelskiego Pikniku Naukowego, którzy mimo fatalnej pogody przyszli w niedzielę 11 września na plac Teatralny, by skorzystać z oferty jaką przygotowali lubelscy naukowcy.

W programie wydarzenia była ponad setka projektów, część z nich przygotowali medycy.

Na stoiskach pod namiotami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie można było liczyć na fachową poradę, wykonanie podstawowych pomiarów; tj. masy ciała, poziomu cukru we krwi, ciśnienia krwi, wydolności płuc; poznać instrukcje obsługi noworodka czy porozmawiać z diagnostami.

Pogoda nie sprzyjała popularyzowaniu nauki, więc piknik, który miał trwać do godz. 16 został skrócony do 14.

Znacznie lepsze warunki będą mieli naukowcy, którzy od poniedziałku zaczynają cykl spotkań, wykładów, warsztatów, prelekcji które składają się na bogaty program tegorocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki. Z 1528 propozycji 430 dotyczy medycyny i dziedzin pokrewnych – przygotowały je osoby związane z Uniwersytetem Medycznym i Instytutem Medycyny Wsi.

Tegoroczna, 18. edycja wydarzenia potrwa do 16 września.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

