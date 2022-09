Maszerować na badania

Marsz Różowej Wstążki przeszedł przez centrum Lublina w piątek 9 września br.

To akcja, która ma na celu zachęcanie kobiet do regularnego korzystania z badań profilaktycznych a także jest wyrazem wsparcia i solidarności z chorymi na raka piersi. Warto podkreślić, że w Polsce co roku na ten nowotwór zapada kilkanaście tysięcy kobiet.

Marsz zorganizowało Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek i Miasto Lublin, uczestniczyły w nim również zawodniczki z Lubelskiego Klubu Sportowego Amazonki Budowlani Lublin. Na Placu Litewskim wszystkie chętne kobiety mogły zapisać się na badanie mammograficzne.

2022-09-10

