Szpitale w Janowie i Radzyniu zrobią zakupy

– Masz świetnych ludzi – daj im narzędzia do pracy. Tak o chirurgach z radzyńskiego szpitala mówią samorządowcy. To lekarze jednej z dwóch placówek w regionie, którzy będą korzystali z nowoczesnego sprzętu. W środę 17 sierpnia urzędnicy podpisali stosowne umowy.

Powiat radzyński i powiat janowski uzyskały 80 proc. dofinansowania i kupią sprzęt do swoich szpitali. To w sumie blisko 5 milionów złotych.

SP ZZOZ w Radzyniu Podlaskim przeznaczy blisko 1 milion 600 tysięcy złotych na zakup aparatu RTG typu ramię C, zestawu laparoskopowego i sterylizatora parowego. SP ZZOZ w Janowie Lubelskim przeznaczy 3 miliony 360 tysięcy złotych na zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem, modernizację pomieszczeń i dostosowanie infrastruktury informatycznej.

– Nasz tomograf jest na tyle awaryjny, że mamy non stop wyłączenia. Szpital zrobił już rozeznanie rynku i lada moment ogłosi przetarg na zakup tomografu. Przeszkolimy personel, a potem, praktycznie z dnia na dzień możemy przejść z jednego tomografu na drugi – przyznała Renata Ciupak, dyrektor szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”. – Ramię C nam po prostu strzeliło i prawie wszystkie okoliczne szpitale nam je pożyczały. Cieszę się, bo w naszej chirurgii i ortopedii te urządzenia są warunkiem koniecznym, by skutecznie pomagać pacjentom – dodał Szczepan Niebrzegowski, starosta radzyński.

W środę 17 sierpnia przedstawiciele samorządów i placówek medycznych podpisali w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie umowę na rządową dotację.

Fot. Iwona Burdzanowska

2022-08-18

