Szczepić od grypy – trwa nabór placówek

Placówki medyczne i apteki, które chcą szczepić przeciwko grypie mają czas do 30 września aby złożyć stosowny wniosek do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Za podanie szczepionki zapłaci NFZ – stawka wynagrodzenia za szczepienie to 21,83 zł.

Wnioski można składać elektronicznie do 30 września 2022 r.

Placówki medyczne (podmioty lecznicze) i apteki ogólnodostępne mogą szczepić przeciwko grypie, jeśli posiadają personel, który może kwalifikować pacjentów i wykonać im szczepienie oraz mają odpowiednie pomieszczenia, gdzie będzie miało miejsce samo szczepienie. Konieczny jest też dostęp do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e‑Zdrowia. Dzięki niemu informacja o zaszczepieniu pacjenta jest odnotowana w elektronicznej Karcie Szczepień i widoczna w Internetowym Koncie Pacjenta.

Bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymają tylko osoby powyżej 75 r. życia i kobiety w ciąży. Refundacja w wysokości 50 proc. należy się m.in. osobom z obniżoną odpornością oraz pacjentom powyżej 60 roku życia, zaś reszta pacjentów zapłaci 100 proc. za szczepionkę.

Dzieci mogą być szczepione tylko i wyłącznie w placówkach POZ, ponieważ muszą być zakwalifikowane do szczepienia przez lekarza.

2022-08-26

