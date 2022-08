Lekarz Ambasadorem Województwa Lubelskiego

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska została wyróżniona tytułem „Ambasador Województwa Lubelskiego” za 2021 rok. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali.

Tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego przyznawany jest od 1999 roku. W weekend poznaliśmy kolejnych laureatów. W kategorii: Osoba wyróżniona została prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.

– Tytuł Ambasadora to dla mnie ogromny zaszczyt – mówiła podczas piątkowej gali prof. Elżbieta Starosławska. – Przyjmuję tę nagrodę jako podziękowanie wszystkim ludziom, a jest to potężna rzesza, którzy przyczynili się do powstania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli. Mam za co dziękować też i moim pracownikom – dodała.

W kategorii: Firma statuetkę dostało Erkado z Gościeradowa; w kategorii: Instytucja – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie. Nagrodę specjalną dostał Tomasz Wójtowicz, pochodzący z Lublina najlepszy w historii polski siatkarz.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2022-08-28

