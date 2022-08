Kupić leki na e-receptę transgraniczną

Polska, jako jeden z pierwszych krajów UE, ma zgodę na uruchomienia e‑recepty transgranicznej.

Kilka dni temu Polska, decyzją Komisji Europejskiej (KE), dołączyła do elitarnego grona państw, w których możliwa będzie wymiana e‑recept transgranicznych. Już niedługo Polacy będą mogli wykupić swoje leki za granicą na podstawie dokumentu elektronicznego.

Zgoda KE to pierwszy krok ku temu, by Polacy mogli realizować swoje e‑recepty w innych krajach UE (najpierw w Finlandii, a już niedługo także w Chorwacji), a mieszkańcy UE (Estonia, Chorwacja, Portugalia i Finlandia) korzystać z tego rozwiązania w naszym kraju. Przed Centrum e‑Zdrowia pozostaje jeszcze ustalenie szczegółów organizacyjnych z krajami członkowskimi, z którymi będziemy wymieniać e‑recepty. Następnie będzie można uruchomić usługę w wybranych aptekach państw, które przystąpią do programu.

– E‑recepta transgraniczna to kolejna usługa e‑zdrowia, którą uruchamiamy z myślą o komforcie i wygodzie pacjentów. Już wkrótce polscy studenci uczący się za granicą, czy też np. osoby pracujące w wybranych krajach Unii Europejskiej, będą mogły wykupić lek na podstawie elektronicznego dokumentu wystawionego przez polskiego lekarza. Ułatwienia czekają także część obcokrajowców mieszkających w Polsce – mówi Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e‑Zdrowia.

– Dodatkowo, dzięki digitalizacji recepty transgranicznej, znika problem związany z jej przechowywaniem. Pacjent zawsze będzie miał ją pod ręką w formie elektronicznej, np. na swoim telefonie czy innym urządzeniu – dodaje.

E‑recepta transgraniczna to określenie stosowane do nazywania recepty elektronicznej, którą można zrealizować w innym państwie Unii Europejskiej niż to , w którym została wystawiona. Zostanie ona zrealizowana za pełną odpłatnością (z możliwością refundacji po powrocie do kraju) i może być wystawiona na produkty lecznicze gotowe, o kategorii dostępności „Rp” (wydawane z przepisu lekarza) lub „OTC” (wydawane bez przepisu lekarza), leki refundowane oraz nierefundowane. Nie jest możliwe wystawienie e‑recepty transgranicznej na leki psychotropowe, odurzające, recepturowe, produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpz” (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania), środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

aa (na podstawie materiału z Centrum e‑Zdrowia)

2022-08-03

Zobacz również: