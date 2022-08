Budynek R – powstanie blok zabiegowy za 83 mln zł

W środę 24 sierpnia podpisano umowę na budowę bloku R w szpitalu przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Powstanie tu odrębny budynek (tzw. R) w którym będzie się mieścił blok zabiegowo‑anestezjologiczny. Dzięki niemu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie będzie nowoczesną i spełniającą europejskie standardy placówką.

Realizacja projektu to koszt 83 mln zł. Unia Europejska dołoży do tej inwestycji blisko 65 mln zł. Planowane zakończenie realizacji inwestycji to IV kwartał 2023 roku.

W pięciokondygnacyjnym obiekcie (w tym dwa piętra podziemne) znajdzie się blok operacyjny, w skład którego wejdzie 5 sal operacyjnych z pomieszczeniami funkcyjnymi oraz jedna sala hybrydowa z możliwością montażu robota chirurgicznego i urządzeń do neuronawigacji oraz tomografii śródoperacyjnej. Będzie tu także Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii obejmujący 18 łóżek usytuowanych w zespołach 2‑ i 4‑łóżkowych oraz Centralna Sterylizatornia z bezpośrednią komunikacją z nowym blokiem operacyjnym.

– To historyczny dzień dla szpitala. Teraz będziemy mogli realizować nasze działania w nowoczesnym miejscu, bezpiecznym dla wykonywania zawodu lekarzy i komfortowym dla pacjentów – wyjaśniał dyrektor szpitala Piotr Matej.

Warto podkreślić także, że dzięki inwestycji dla chorych zostaną udostępnione nowe stanowiska respiratorowe oraz zostaną wdrożone właściwe procedury medyczne w Oddziale Intensywnej Terapii skierowane do pacjentów po przebytym COVID‑19, którzy do tej pory odczuwają jego skutki. Możliwe będzie także leczenie pacjentów przebywających na innych oddziałach w bezpiecznych i nowoczesnych warunkach.

Budowa rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek 29 sierpnia.

Cały projekt zostanie zrealizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014‑2020 z zakresu Infrastruktury ochrony zdrowia.

Fot. materiały prasowe UMWL

2022-08-25

