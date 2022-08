Puławy. Minister i pieniądze

Nowy tomograf, ultrasonograf i dezynfektory. Takie zakupy zrobi puławski szpital, który ma otrzymać od resortu prawie 8 milionów złotych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartek 28 lipca odwiedził szpital specjalistyczny w Puławach. Zachęcał tam do szczepień czwartą dawką szczepionki, poinformował, że rząd nie planuje przywracania obostrzeń ale chce doposażyć oddziały zakaźne przy kluczowych szpitalach w całym kraju.

– Ten szpital otrzyma 8 mln zł, z czego większa część pozwoli zakupić sprzęt diagnostyczny. Będzie to tomograf komputerowy, angiograf, aparatura ultrasonograficzna z kompletem głowic, siedem stanowisk do intensywnej terapii, a także oczyszczacze powietrza i urządzenia do dekontaminacji – wymienił Marcin Martyniak, podsekretarz stanu w resorcie zdrowia, który towarzyszył wczoraj ministrowi zdrowia.

Obecnie puławski SP ZOZ nie pełni już funkcji tzw. szpitala jednoimiennego, ale nadal leczy pacjentów ze zdiagnozowanymi zakażeniami Covid‑19.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2022-07-29

