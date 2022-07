Lekarze mają pacjentów z frontu

Lubelscy i zamojscy lekarze udzielają pomocy rannym żołnierzom armii ukraińskiej. W tym tygodniu pociąg medyczny przywiózł do Polski trzydziestu dwóch ciężko i nieco lżej poszkodowanych na wojnie.

Specjalny medyczny pociąg został zorganizowany już w lutym ale teraz pierwszy raz przywiózł do Polski rannych żołnierzy z Ukrainy. Kilku z nich jest hospitalizowanych w szpitalach na terenie województwa lubelskiego.

– Do naszego szpitala przetransportowano trzech ukraińskich żołnierzy wymagających długotrwałego i wysokospecjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji. Przede wszystkim mowa o urazach kończyn. Pacjenci przebywają na dwóch oddziałach – Ortopedii i Traumatologii oraz Ortopedii i Rehabilitacji – informowała media Alina Pospischil, rzecznik SPSK 4 w Lublinie.

Do tej pory lekarze leczyli tu głównie cywilów, którzy ucierpieli wyniku rosyjskiej inwazji.

– Mężczyzna jest po wielu zabiegach ortopedyczno‑chirurgicznych, które były przeprowadzone jeszcze na terenie Ukrainy ze względu na to , że był bardzo mocno poturbowany. Przebywa u nas na oddziale rehabilitacji. Aktualnie jego stan jest stabilny. Ma uszkodzony kręgosłup. Cała rehabilitacja i nasze działania medyczne będą polegać na próbie przystosowania go do samodzielnego poruszania się na wózku inwalidzkim – informował PAP dyrektor szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu Adam Fimiarz mówiąc o ukraińskim żołnierzu, który trafił do placówki.

(oprac. jkg)

2022-07-20

