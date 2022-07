Koziołek-lekarz koło szpitala

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 ma w swoim sąsiedztwie koziołka. To kolejna figurka jaka pojawiła się w przestrzeni Lublina i też ma być turystyczną atrakcją.

Koziołek został odsłonięty przy ul. Staszica 11 w Lublinie. Nazywa się Staś, pomysłodawcy chcieli by imię nawiązywało do historii ulicy Staszica i budynku szpitala. Jest doktorem: okulary, stetoskop, księga to jego atrybuty.

– Dla nas to duże wyróżnienie – mówiła podczas odsłonięcia figurki dyrektorka naczelna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Beata Gawelska. – Zgodnie z sentencją przy koziołku, jest to najstarsza lubelska lecznica i ten koziołek będzie przypominał wszystkim pacjentom i ich rodzinom o tym fakcie.

W 1911 roku, dzięki darowiźnie Brunona Vettera, przy ul. Staszica 11 powstał pierwszy Prywatny Szpital dla Dzieci w Lublinie, który potem przyłączono do PSK Nr 1, by pod koniec lat 90. ubiegłego wieku przenieść do Dziecięcego Szpitala Klinicznego (dziś Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego). Stary budynek jest nadal częścią infrastruktury SPSK1 i to tu znajduje się Staś.

Fot. Iwona Burdzanowska

2022-07-05

