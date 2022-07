Aterektomia orbitalna już w wojskowym

Pierwsze na Lubelszczyźnie zabiegi angioplastyki naczyń wieńcowych z zastosowaniem aterektomii orbitalnej przeprowadzono w czwartek 21.07.2022 w Pracowni Hemodynamiki i Oddziale Kardiologii 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. To pierwsze tego typu interwencje wieńcowe z zastosowaniem tej metody w województwie lubelskim i jedne z pierwszych w Polsce.

– Aterektomia orbitalna jest techniką modyfikacji zwapniałych i niepodatnych na standardowe metody blaszek miażdżycowych, opartą na zwiercaniu twardych elementów zmiany przy użyciu tak zwanej „korony” poruszającej się ruchem, który można porównać do ruchu skakanki – informuje dr n. med. Grzegorz Sobieszek, kierownik Oddziału Kardiologii i Pracowni Hemodynamicznej szpitala wojskowego w Lublinie. To technika dość popularna w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w ostatnim czasie zawitała do Europy. Ta metoda daje nowe możliwości w leczeniu coraz częstszych u pacjentów zwapniałych zwężeń w naczyniach wieńcowych i pozwala na ich skuteczną terapię. Warto wspomnieć, że w Pracowni Hemodynamicznej 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego wykonywane są zabiegi z wykorzystaniem wszystkich najbardziej skutecznych metod leczenia zwapnień w tętnicach wieńcowych, zarówno rotablacji, jak i litotrypsji oraz wreszcie aterektomii orbitalnej.

– Dzięki szerokiemu wachlarzowi techniki oraz właściwej kwalifikacji zwężeń do odpowiedniej metody leczenia możemy bardzo skutecznie leczyć pacjentów, którym dotychczas nie potrafiono pomóc – zaznacza dr Sobieszek.

2022-07-22

