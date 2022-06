Współpraca medyczna teraz – dydaktyczna po wojnie

Wiktor Liaszko – Ministra Zdrowia Ukrainy we wtorek 21 czerwca odwiedził Lublin, gdzie spotkał się z władzami Uniwersytetu Medycznego. Najważniejszym tematem spotkania były rozmowy o tym jak zorganizować odbudowę ukraińskiego systemu ochrony zdrowia, kiedy zakończy się wojna oraz o roli lubelskiej uczelni w tych działaniach. Delegacja ukraińska odwiedziła Lublin skąd udała się do Warszawy na Kongres 590.

W Uniwersytecie Medycznym goście z Ukrainy zapoznali się z systemem kształcenia opartym na możliwościach Centrum Symulacji Medycznej, po którym oprowadzał Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. Kamil Torres, informując, że lubelska uczelnia jest przygotowana na kształcenie studentów ukraińskich a CSK jest miejscem do wspólnej edukacji dla mieszkańców tego regionu Europy.

– Już dziś musimy planować jak odbudować nasz system ochrony zdrowia po wojnie – podkreślał minister Liaszko – Odwiedzam w Polsce w pierwszej kolejności uczelnie medyczne, ponieważ będziemy potrzebowali nowych kadr. Musimy zachęcać młode osoby do studiowania na kierunkach medycznych. Wg prognozy WHO już w 2030 roku będzie brakować medyków nie tylko w Ukrainie, ale również w innych państwach. To będzie ogólnoświatowy kryzys.

Minister Liaszko przedstawił obecną sytuację w swoim kraju, który został zaatakowany przez państwo terrorystyczne. – Już zniszczono 101 szpitali, ponad 700 zostało uszkodzonych, tak jak 400 aptek i 100 karetek pogotowia. A 300 zakładów opieki zdrowotnej znajduje się pod rosyjską okupacją. Nasi lekarze są szantażowani i zmuszani do wyrzeczenia się ukraińskiego obywatelstwa – wyjaśniał minister Liaszko. Podkreślił, że mimo to z Ukrainy wyjechało tylko ok. 2,5 tysiąca lekarzy czyli 1 proc. wszystkich medyków i aż 5 mln obywateli Ukrainy.

– Zdecydowana większość naszych lekarzy została w kraju. Są niezwykle zaangażowani w pomoc i ratowanie naszych mieszkańców. Kiedy 24 lutego wybuchła wojna, już o godzinie 6 rano niemal wszyscy stawili się w swoich szpitalach i przychodniach, żeby pomagać. Jestem przekonany, że kiedyś powstaną filmy o ich bohaterstwie – mówił Liaszko, który jest epidemiologiem.

W konferencji prasowej w Lublinie udział wzięli: Wiktor Liaszko,rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciech Załuska i prof. Kamil Torres a także m.in. – Wiceminister Zdrowia Ukrainy Bogdan Borykhovskyi i Iryna Mykychak.

2022-06-22

