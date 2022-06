Wampir na fotelu dentystycznym

– Na pierwszy rzut oka kły nie wyglądają inaczej niż u statystycznego pacjenta – oceniają naukowcy, którzy badają czaszki osób zmarłych 500 lat temu. Nowoczesny sprzęt stosowany w diagnostyce stomatologicznej może powiedzieć coś więcej o antywampirycznych pochówkach.

Sześć ludzkich czaszek ze średniowiecznego cmentarza w Gliwicach trafiło do badań prowadzonych przez dentystów w Katowicach.

– Liczymy na to , że będziemy mogli się dowiedzieć dosyć dużo, bo zęby zachowały się w całkiem niezłym stanie, podobnie jak kości – ocenia lek. dent. Marta Szymańska‑Pawelec z Dentim Clinic Medicover. Jej zdaniem badania mogą przynieść informacje nie tylko na temat próchnicy czy paradontozy, na które mogli chorować badani za życia, ale też o ich codziennej diecie, nałogach, wieku badanej osoby, urazach, poziomie higieny 500 lat temu, ówczesnych praktykach stomatologicznych, zwyczajach ozdabiania zębów czy poziomie stresu za życia, o którym mogą świadczyć np. silnie starte zęby.

Czaszki pochodzą z przypadkowo odkrytego w 2013 r. cmentarzyska w Gliwicach. Było to jedno z najgłośniejszych w ostatnich latach znalezisk archeologicznych w Polsce. Okazało się ono być nekropolią osób odrzuconych przez społeczeństwo. Kilkanaście nietypowych grobów należało do skazańców ściętych mieczem przez kata, którym następnie – tak jak w pochówku antywampirycznym – umieszczono głowy między nogami.

– Raczej się nie zapowiada, by były to wampiry – na pierwszy rzut oka kły nie wyglądają inaczej niż u statystycznego pacjenta. Wiadomo, że miano wampirów przylgnęło do naszych „pacjentów” ze względu na sposób pochówku, ale już po wstępnych oględzinach możemy potwierdzić, że kły wyglądają zupełnie normalnie – komentuje specjalista chirurgii stomatologicznej Sebastian Pawelec.

– Wstępnie obejrzeliśmy czaszki i już możemy powiedzieć, że próchnica u nich praktycznie nie występowała, albo ubytki były bardzo małe w porównaniu z dzisiejszą sytuacją – komentują stomatolodzy.

Każdemu z nietypowych pacjentów katowickiej kliniki założono kartę. Oprócz tradycyjnego przeglądu, każda z czaszek będzie miała wykonane panoramiczne zdjęcie RTG, a także zaawansowaną tomografię komputerową szczęk.

(oprac. jkg za PAP)

Fot. materiały prasowe Muzeum w Gliwicach

2022-06-21

Zobacz również: