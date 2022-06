Przyszli lekarze w środku miasta

Studenci i studentki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizowali w niedzielę, 5 czerwca, akcję profilaktyczną. Na placu Litewskim przechodnie mogli odwiedzać stoiska i zrobić podstawowe badania. – Rozmowy są bardzo podobne do tych jakie prowadzimy z pacjentami w czasie zajęć. Może jedynie tu ludzie są bardziej zainteresowani – oceniali przyszli lekarze.

Niebieskie namioty stojące na placu Litewskim widać było z daleka. Wiele osób wykorzystało niedzielny spacer by dowiedzieć się czegoś o swoim zdrowiu.

– Nie liczyłyśmy ilu osobom zmierzyłyśmy ciśnienie i określiły poziom cukru w krwi. Nie było drastycznie złych wyników. Niektórzy pacjenci potraktowali to jako okazję do kontroli, bo mówili, że biorą leki. Chyba kobiet było więcej niż mężczyzn, zwykle to żony ich mobilizowały by poddali się badaniom – mówią Izabela i Barbara, studentki III roku wydziału lekarskiego. Brały udział w niedzielnym wydarzeniu, jako członkinie Młodzi Medycy EMSA Lublin. Organizacja działa przy UM w Lublinie, można w niej prowadzić różne aktywności, przyszłe lekarki zajmują się profilaktyką.

– Uważam, że z roku na rok jest coraz lepiej ze świadomością jak udzielać pierwszej pomocy i jak ważne są dla życia pierwsze minuty po zdarzeniu. Naszymi pokazami z wykorzystaniem fantomów interesują się osoby w różnym wieku, bardzo chętnie słuchają dzieci. Często jesteśmy w szkołach, przedszkolach. Bierzemy udział w różnych festynach i akcjach prozdrowotnych – wylicza Bartłomiej Bielak, ratownik medyczny, który wspólnie ze studentami ratownictwa prowadził praktyczne pokazy resuscytacji.

– Określenie grupy krwi, jeśli ktoś nie zna, pomiar stężenia kwasu moczowego czy cholesterolu. Tego się między innymi można dowiedzieć na naszym stoisku, które jest kilka namiotów dalej – mówi Gabriela, studentka I roku analityki medycznej, która miała na fartuchu przypinkę Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych UMLUB. Do jej plenerowego „gabinetu” stała najdłuższa kolejka. W ramach atrakcji przygotowanych dla najmłodszych, malowała „pacjentom” twarze. Koło godz. 14 „gabinet” trzeba było zamknąć, bo skończyły się farby. Studentka medycznej uczelni pytana o zdolności plastyczne przyznała między dziewczynką‑motylem a dziewczynką‑jednorożcem – że jej pasją jest cosplay. To opracowywanie stroju i charakteryzacji by odwzorować postać z książki, filmu, serialu czy komiksu.

„Biała Niedziela” organizowana była przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z organizacjami studenckimi oraz studenckimi kołami naukowymi

