Pięć dni dla zdrowia i radości seniorów

W poniedziałek 6 czerwca rozpoczęły się Lubelskie Dni Seniora, które potrwają do 10 czerwca. W tym czasie odbędzie się ponad 200 wydarzeń: spotkań, koncertów, zajęć na powietrzu, wydarzeń sportowych – wszystkie są dedykowane lubelskim seniorom czyli ok. 70‑80 tysiącom mieszkańców miasta (to 24 proc. lublinian).

Te dni to także możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. W środę 8 czerwca w holu galerii Vivo ruszy Miasteczko Zdrowia. Będzie tu można wykonać m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, zbadać słuchu i wzroku, skorzystać z konsultacje u fizjoterapeutów, poznać programy profilaktyczne dotyczące zapalenia stawów, osteoporozy, bólu kręgosłupa i nowotworów płuc.

Także 8 czerwca w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (ul. Jaczewskiego 7, budynek nr 3) w godz. 10.30‑18 będzie można m.in. zmierzyć poziom cukru, dokonać pomiary BMI, a także poddać się badaniom (wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna).

2022-06-06

