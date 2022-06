Nowości i modernizacje

Pomieszczenia Izby Przyjęć hrubieszowskiego szpitala nie zapewniają komfortu pracy lekarzom i średniemu personelowi. Będzie modernizacja, bo placówka dostała pieniądze. Nie tylko ona. Na liście inwestycji w ochronę zdrowia w naszym województwie są projekty warte kilkadziesiąt milionów złotych.

Szpital Powiatowy im. Świętej Jadwigi Królowej w Hrubieszowie szykuje się do wydania 5 milionów złotych jakie dostał w ramach rządowej dotacji.

– Nie mamy jeszcze projektu, ale mamy koncepcję architektoniczną. Chcemy powiększyć powierzchnię Izby Przyjęć, aby była duża, przestronna poczekalnia z węzłem sanitarnym dla personelu i pacjentów. W tej poczekalni planujemy punkt rejestracyjno‑informacyjny z oddzielnym miejscem na zebranie wywiadu od pacjenta, jak również będzie można tam przeprowadzać wstępny TRIAGE. Obecne pomieszczenia Izby Przyjęć, mimo iż spełniają standardy, to nie zapewniają komfortu pracy lekarzom i średniemu personelowi. Również mamy problem z zapewnieniem wysokiego poziomu obsługi pacjentów. Planujemy również zorganizować salę reanimacyjną z pełnym wyposażeniem – mówi Alicja Jarosińska, dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie, która bardzo liczy na to, że za rok o tej porze pacjenci Izby Przyjęć będą przyjmowani w tym samym miejscu, ale już w pomieszczeniach o nieporównywalnym standardzie w stosunku do obecnych warunków.

Na samej górze listy placówek ochrony zdrowia, które jak hrubieszowski szpital dostały pieniądze, jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, który wybuduje przy ul. Herberta Regionalne Centrum Pulmonologii. Koszt I etapu tej inwestycji to 30 mln zł. W budynku powstanie: Oddział Chorób Płuc z nieinwazyjną wentylacją mechaniczną na 30 łóżek, Ośrodek domowej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, Domowe Leczenie Tlenem oraz Pracownia Badań Czynnościowych.

Za ponad połowę tej kwoty, bo 15 mln 300 tys. w Opolu Lubelskim zostanie utworzone wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi. Chodzi o budowę pawilonu szpitalnego Zakładu Opiekuńczo‑Leczniczego.

Za blisko 2 mln w Woli Uhruskiej w powiecie włodawskim będzie wybudowane Gminne Centrum Ratownictwa, a za niewiele ponad milion złotych w powiecie janowskim, w miejscowości Zarajec Potocki będzie możliwa modernizacja budynku na potrzeby zakładu pielęgnacyjno‑opiekuńczego dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Za rok lekarze i pielęgniarki powinni już pracować w zmodernizowanej Izbie Przyjęć.

Fot. SPZOZ Hrubieszów

2022-06-06

