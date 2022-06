Nowe oddziały w szpitalu w Łęcznej

W nowej części szpitala powstało Centrum Opieki Senioralnej. Placówkę w sprzęt o wartości 5 milionów złotych wyposażyła Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W poniedziałek obiekt został oficjalnie otwarty.

W nowym, trzykondygnacyjnym budynku umieszczono oddziały, które powstały z myślą o osobach starszych: Zakład Opiekuńczo‑Leczniczy, Oddział Stacjonarny Rehabilitacji, Oddział Geriatryczny, a także Oddział Medycyny Paliatywnej. Łącznie to 144 nowe łóżka.

– Kompleksowość opieki zapewnimy poprzez uruchomienie w najbliższym czasie świadczeń ambulatoryjnych i domowych w tym zakresie. Trzeba liczyć się z tym, że wszyscy będziemy się starzeć, a okres starości będzie się wydłużał. Musimy przygotować ochronę zdrowia na ten czas. Chodzi tu zarówno o zdolność do zaspokojenia rosnących potrzeb dużej grupy społecznej, jak i o to , aby dzięki nowoczesnej medycynie poprawić im jakość życia – mówił dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Krzysztof Bojarski.

– Kiedy zgłosiła się do nas Łęczna, od razu powiedzieliśmy, że nie ma problemu. Zawsze będziemy obok was, jeżeli będzie tak potrzeba. To łóżka szpitalne, 6 respiratorów, 40 pomp infuzyjnych, aparat USG. Bardzo cieszymy się, że ten sprzęt jest dla geriatrii. Jestem spokojny, że wszystko będzie pracowało dobrze – zapewniał założyciel oraz prezes Fundacji WOŚP, Jerzy Owsiak obecny podczas poniedziałkowej uroczystości.

Cała inwestycja, nie licząc wyposażenia, kosztowała ponad 13,5 miliona złotych i została pokryta z budżetu szpitala.

Jak podaje GUS, już po 2050 roku w Polsce będziemy mieli ponad 33 procent ludzi po 65. roku życia.

Fot. Iwona Burdzanowska

2022-06-28

