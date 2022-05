Z opaską na ręku bezpieczniej

Seniorzy w wieku powyżej 65 lat – mieszkańcy Lublina – mogą zgłaszać się po elektroniczne opaski wzywające pomoc do osób, których życie może być zagrożone. Na zainteresowanych czeka 200 urządzeń.

Opaski są przyznawane bezpłatnie podobnie jak ich monitorowanie przez Centrum Teleopieki.

Urządzenie, które nosi się jak zegarek na nadgarstku mierzy tętno noszącej go osoby, ma czujnik upadku i lokalizator GPS. Jeśli urządzenie wykryje nieprawidłowości np. upadek lub zmiany tętna, połączy się z Centrum Teleopieki, gdzie przez całą dobę dyżurują pracownicy i mogą wezwać pomoc do potrzebującej osoby.

W Lublinie zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie od 9 do 20 maja pod numerami 81 466 55 60, 81 466 55 61 oraz 539 867 635. Dzwonić będzie można w dni powszednie między godz. 7 a 15.

W Lublinie takie wsparcie udzielane jest seniorom od 2019 roku, skorzystało z niego 1415 mieszkańców powyżej 60. roku życia. Teraz miasto zdobyło na ten cel ponad 212 tys. zł z programu „Korpus wsparcia seniorów” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID‑19.

Podobna sytuacja jest w Kraśniku, gdzie miasto chce zakupić 80 opasek za 87 tys. zł. Rekrutacja do programu rusza 6 maja i potrwa do 20 maja. Pierwszeństwo w programie mają osoby samotnie zamieszkujące. Należy zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Kraśniku – koniecznie z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarskim o potrzebie korzystania z usług opiekuńczych.

