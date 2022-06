Rzuć palenie – pomóż sobie i światu

We wtorek 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. – Tego dnia zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie palaczy i byłych palaczy, do skorzystania z możliwości bezpłatnych telefonicznych konsultacji z ekspertami SPSK Nr 4 w Lublinie – zachęca rzeczniczka szpitala Alina Pospischil.

Dzień został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. W 2022 roku przyświeca mu hasło „Tytoń – zagrożenie dla naszego środowiska” (ang. „Tobacco – Threat to our environment”). Z tej okazji w Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie zorganizowano dzień bezpłatnych konsultacji telefonicznych ze specjalistami.Na pytania dotyczące m.in. uzależnienia, zrywania z nałogiem, i motywacji w rzucaniu palenia odpowiedzą prof. Alicja Nasiłowska‑Barud, psycholog kliniczny SPSK Nr 4 i dr n. med. Mariola Żuk, psycholog kliniczny SPSK Nr 4. O chorobach nowotworowych płuc i o badaniach profilaktycznych dla palaczy można porozmawiać z dr n. med. Wojciech Remiszewski z Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK Nr 4.

Nr telefonu do specjalistów: 781 887 295

Ponadto w tym dniu godzinach od 9 do 12 pod numerem telefonu: 81 72 44 434 palacze oraz byli palacze mogą zarejestrować się na bezpłatne badanie tomograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Płuca SPSK Nr 4 w Lublinie.

2022-05-31

