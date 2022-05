Operacje oka w technice 3D

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. Wojciecha Załuska i kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Robert Rejdak pod koniec kwietnia zaprezentowali jedyny w naszym regionie i najnowocześniejszy w Polsce, sprzęt do operacji okulistycznych w technice 3D.

Zakupiona aparatura pozwala zwiększyć precyzję, bezpieczeństwo i przede wszystkim rozszerza zakres wykonywanych okulistycznych zabiegów operacyjnych.

– Rozwinięta technologia 3D pozwala na widzenie pola operacyjnego w trzech wymiarach i daje wysokie parametry rozdzielczości, jasności i szybkości przetwarzania obrazu. Pozwala to na niespotykaną dotąd wizualizację struktur i tkanek oka, uzyskanie głębi, przestrzenności obrazu, dzięki której chirurg może zobaczyć znacznie więcej niż dotychczas. Właśnie to odróżnia go od klasycznego mikroskopu operacyjnego – podkreślano w czasie spotkania z dziennikarzami. – To także najnowszy sprzęt w całym kraju. Dzięki niemu będziemy mogli wprowadzać technologie cyfryzacji do medycyny oraz precyzyjnie leczyć całe spektrum chorób wymagających leczenia operacyjnego – wyjaśniał kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie prof. Robert Rejdak.

Sprzęt będzie służył również do celów dydaktycznych w szkoleniach studentów i młodych lekarzy. Fragmenty operacji będą mogły być prezentowane studentom i młodszym lekarzom, co do tej pory nie było możliwe. – W planach uczelni jest stworzenie atlasu patologii oka online, właśnie w technologii 3D – dodał prof. Rejdak.

Sprzęt o wartości ok. pół miliona złotych w całości został sfinansowany z budżetu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

