Nowoczesny sprzęt dla ratowania wzroku

Uniwersytet Medyczny w Lublinie stale angażuje się w pomoc osobom poszkodowanym w wojnie w Ukrainie. Na konferencji prasowej w czwartek 12 maja zaprezentowano sprzęt do diagnostyki okulistycznej, który uczelnia otrzymała z zagranicy.

Na apel Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, o włączenie się do działań, odpowiedziała fińska firma Optomed, przekazując pięć kamer do diagnostyki chorób i urazów narządu wzroku. Trzy z tych urządzeń trafią do Lwowa i Odessy, pozostałe będą wykorzystane do badań terenowych (np. w punktach recepcyjnych) przebywających w Polsce uchodźców. Kamery umożliwiają przesyłanie obrazu i konsultowanie pacjentów w czasie rzeczywistym wykorzystując przy tym sieć teleinformatyczną.

– Taką kamerę można porównać do gabinetu okulistycznego który mieści się w małym aparacie, który można trzymać w ręku. Ta ręczna kamera pozwoli postawić diagnozę i zdecydować o leczeniu – wyjaśniał prof. Robert Rejdak kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Działanie kamer zaprezentował dr hab. Tomasz Chorągiewicz z Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UM w Lublinie.

W czasie spotkania z dziennikarzami zaprezentowano też systemu nawigacji obrazowej Verion, zakupionego dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa. System Verion wspomaga wszczepianie soczewek torycznych i wieloogniskowych w trakcie operacji zaćmy. Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwala uwzględnić i kontrolować wiele zmiennych, które wpływają na ostateczny efekt widzenia u pacjenta. Chirurg wykorzystujący system Verion, zyskuje pewność, że wszczepiona soczewka jest dobrze ułożona, ponieważ podczas zabiegu system na bieżąco monitoruje i analizuje jej właściwą lokalizację.

– To jest wypełnienie misji i roli naszej uczelni. Cały czas leczymy poszkodowane w wojnie dzieci, ludzi z frontu, ofiary działań wojennych – podkreślił prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego.

2022-05-13

