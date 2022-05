Najlepiej studiują przyszli lekarze

Na Uniwersytecie Medycznym studiuje najwięcej zdolnych studentów a niemal co drugi z nich to przyszły lekarz. Studenci wydziału lekarskiego to najliczniejsza grupa stypendystów marszałka województwa. W czwartek dostali finansowe wyróżnienia.

Po raz dziewiętnasty przyznano stypendia dla najwybitniejszych studentów naszego województwa. W tegorocznej edycji otrzymało je 298 osób. W czasie czwartkowej uroczystości okazało się, że najliczniejszą grupę stypendystów tworzą studenci kierunku lekarskiego. To 90 osób studiujących na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 6 stypendystów to przyszli stomatolodzy. W sumie medyczna lubelska uczelnia otwierała w czwartek listę placówek gdzie uczą się najlepsi – marszałek województwa lubelskiego wyróżnił tu 104 osoby.

Kwota stypendium to 450 złotych brutto, które jest przyznawane na maksymalnie 6 miesięcy. W sumie, na wszystkie wręczone stypendia najzdolniejszym przedstawicielom 74. różnych kierunków, wyasygnowano blisko 800 tysięcy złotych.

(oprac. jkg)

Fot. Materiały prasowe UMLublin

2022-05-26

