Myślą o Polskiej Dolinie Medycznej

Trwająca już współpraca podmiotów publicznych i firm prywatnych, m.in. producentów leków i technologii medycznych, ma w założeniu doprowadzić do powstania Polskiej Doliny Medycznej. To perspektywa dwóch czy trzech lat.

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to utworzony w czerwcu zeszłego roku projekt Agencji Badań Medycznych, do którego dołączają firmy z sektora medycyny, technologii, farmacji i biotechnologii. To zarazem pierwsza taka inicjatywa w Europie Środkowej, która ma usprawnić współpracę sektora publicznego z biznesem.

Jej celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych na rzecz poprawy wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia i podnoszenia standardów świadczonych usług.

WHIH ma stworzyć warunki, które pozwolą na szybkie przekształcanie pomysłów w nowe produkty i usługi. Celem jest także wsparcie dla polskiego sektora biotechnologicznego i niezależności Polski w zakresie bezpieczeństwa lekowego. W dalszej perspektywie rozwój WHIH ma stworzyć zalążek pierwszej Polskiej Doliny Medycznej, która powstanie dzięki silnej, krajowej bazie akademickiej i najlepszych europejskich wzorcach.

– Pierwsze projekty w ramach Warsaw Health Innovation Hub już się pojawiły. To są ciekawe rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, z zakresu personalizowanej terapii w chorobach onkologicznych i aplikacji pomagających pacjentom świadomie uczestniczyć w procesie leczniczym – mówił w rozmowie z Newserią dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

(oprac. jkg)

2022-05-12

Zobacz również: