Dzieci powinny dobrze widzieć

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. Wojciech Załuska oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, cyfryzacji i promocji (UM Lublin) prof. Robert Rejdak w poniedziałek 23 maja, na konferencji prasowej podsumowali program badań przesiewowych u dzieci „Dobrze widzieć”.

Jak mówił prof. Rejdak kierujący zespołem badawczym kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublin, wyniki są zatrważające.

– Co najmniej dwukrotnie zwiększył się odsetek problemów ze wzrokiem u dzieci z klas I‑III,czyli w grupie wiekowej która była objęta badaniami. Między 30 a 40 procent przebadanych dzieci kierujemy do diagnostyki i leczenia do Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – zaznaczał prof. Rejdak.

W ramach programu przeprowadzono nieinwazyjne badania 1052 dzieci od 6. do 9. roku życia w 10 szkołach w Lublinie, Jastkowie, Jakubowicach Konińskich, Świdniku, Biskupicach, Trawnikach, Bychawie, Puławach i w Lubartowie. Badania, które zaczęły się jesienią zakończono 18 maja.

– Wyniki tych badań pokazują, że w istotnie zwiększył się odsetek występowania wad refrakcji, ale też schorzeń oczu u dzieci: nadwzroczność, astygmatyzm, krótkowzroczność, odnotowaliśmy także przypadki choroby zezowej. U ok. 10 proc. dzieci, wykryliśmy poważny uszczerbek i obniżenie czynności funkcji narządu wzroku w postaci niedowidzenia. To bardzo niepokojące – podkreślał prof. Rejdak.

Program „Dobrze widzieć” ma być kontynuowany i 5 tysięcy dzieci z województwa lubelskiego zostanie przebadane. Nie wykluczone, że program obejmie także dzieci z całej Polski.

aa

2022-05-24

Zobacz również: