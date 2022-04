Zmiany kadrowe II

W Tomaszowie Lubelskim jest nowy dyrektor powiatowego szpitala i będzie konkurs na to stanowisko. W Zamościu podobnie. Nowego szefa będzie też szukało Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.

1 kwietnia doktor Dariusz Gałecki (na zdjęciu) objął funkcję dyrektora SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim. Jak informował w „Dzienniku Wschodnim” starosta tomaszowski Henryk Karwan, umowa dotyczy pełnienia obowiązków do czasu ogłoszenia konkursu na to stanowisko. Gałecki był ostatnio związany ze szpitalem w Janowie Lubelskim, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Wcześniej był dyrektorem SPZOZ w Hrubieszowie.

– Blisko 30 lat spędzonych na stanowisku dyrektora to dla mnie niezwykle ważny czas. Jestem bardzo podbudowany faktem, że poznałem wielu życzliwych, kompetentnych ludzi wielkiego honoru. Jestem dumny, że mogłem kierować tak znakomitym zespołem medycznym, jaki niemedycznym – napisał w oficjalnym pożegnaniu lek. med. Andrzej Kaczor odchodzący na emeryturę dyrektor SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim.

Tymczasem już kilka miesięcy temu o konflikcie dyrektora ze starostą informowały regionalne media. Szef szpitala złożył wypowiedzenie z winy pracodawcy po tym jak władze powiatu nie wypłaciły mu nagrody rocznej w wysokości ustalonej przez radę społeczną szpitala. Dyrektor uznał, że został niesprawiedliwie oceniony przez starostę.

1 kwietnia wyjaśniła się też sytuacja w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu, po tym jak przed upływem kadencji z funkcji dyrektora zrezygnowała Małgorzata Popławska. Władze województwa obowiązki dyrektora placówki powierzyły dotychczasowemu dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej, Adamowi Fimiarzowi (na zdjęciu). Będzie on szefem „papieskiego” szpitala do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce Fimiarza w Poniatowej zajął były członek zarządu województwa Sebastian Trojak, który nie ma doświadczenia w pracy w ochronie zdrowia. To emerytowany policjant, który po zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy w wyborach samorządowych, został członkiem zarządu województwa z nadania Solidarnej Polski. W lutym tego roku zrezygnował z funkcji. On też będzie w sanatorium pełnił obowiązki do czasu przeprowadzenia konkursu.

