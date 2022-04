Lubelscy okuliści ratują wzrok ofiarom wojny

Wyjątkowych pacjentów ratowano kilka dni temu w Klinice Okulistyki Ogólnej SPSK 1 w Lublinie. To ofiary bombardowania w Ukrainie – Olena i jej synowie, pięcioletnie bliźniaki. Cała trójka odniosła poważne obrażenia, groziła im całkowita utrata wzroku. Kiedy pod koniec marca trafili do Lublina nie widzieli.

– U mamy chłopców przeprowadziliśmy obuoczną operację zaćmy pourazowej z wszczepieniem sztucznych soczewek – relacjonuje prof. Robert Rejdak szef kliniki, która od początku wojny konsultuje i leczy pacjentów z Ukrainy – W trakcie operacji usunięto też duży kawałek szkła, który tkwił wewnątrz oka pani Oleny i udało się wszczepić soczewki wewnątrzgałkowe. Dzięki temu już na drugi dzień po operacji kobieta odzyskała wzrok na poziomie 70 procent. – W miarę gojenia będzie jeszcze lepiej – mówi prof. Rejdak – Jest szczęśliwa, może opiekować się dziećmi.

Teraz trwa walka o uratowanie wzroku chłopców (jeden z nich stracił oko). Przed nimi dłuższe leczenie i skomplikowane operacje na siatkówce i ciele szklistym oczu.

Tuż po wybuchu bomby – wschód Ukrainy, 11 marca – kobieta i jej synowie zostali zabrani do szpitala a pomoc z Lublina była możliwa dzięki kontaktowi z lekarką ze Lwowa, dr Natalią Preys, uczennicą prof. Roberta Rejdaka, która kiedyś się u niego szkoliła. Teraz do Lwowa trafia wielu pacjentów – rannych w wyniku działań wojennych i stąd dzięki współpracy z lubelską kliniką są albo konsultowani albo transportowani do naszego miasta.

– Jesteśmy w stałym kontakcie ze szpitalem we Lwowie, konsultujemy różne przypadki dzień i noc – podkreśla prof. Rejdak – Mamy też umowę, żeby ranne dzieci kierować do nas, jak najszybciej, wręcz natychmiast bo są to zwykle trudne, specjalistyczne zabiegi. Postanowiliśmy, że przejmujmey opiekę i leczenie dzieci z Ukrainy – dodaje prof. Rejdak.

Rektor UM w Lublinie prof. Wojciech Załuska a także prezydent Lublina zdecydowali o objęciu opieką tej rodziny. Ruszyły starania o znalezienie w Lublinie mieszkania i pracy dla pani Oleny.

Telewizja BBC odwiedziła Katedrę i Klinikę Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dokumentując pracę lubelskich lekarzy niosących pomoc osobom poszkodowanym w wojnie w Ukrainie.

