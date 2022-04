Lekarze widzą, że zmienił się czas

Jeśli to prawda, Szpitalne Oddziały Ratunkowe mają za sobą szczególnie ciężkie dni. Naukowcy wyliczają, że przez tydzień po zmianie czasu z zimowego na letni zwiększa się liczba wypadków komunikacyjnych.

W nocy z 26 na 27 marca przeszliśmy z czasu zimowego na letni. Zdaniem ekspertów ta zmiana jest szczególnie odczuwalna i ma wpływ na zdrowie.

– Potrzebujemy ok. trzech dób, żeby się dostosować do zmiany czasu. Powodem jest fakt, że nasz rytm dobowy, regulowany przez wiele mechanizmów m.in. hormonalnych i metabolicznych zostaje zakłócony. Dodatkowo wiosenna zmiana czasu zabiera nam godzinę snu w ciągu doby. Z tych powodów przejście na czas letni jest wręcz niebezpieczne dla zdrowia. Zaburzenie rytmu dobowego i godzina snu mniej mogą powodować zaburzenia koncentracji, senność, uczucie zmęczenia – wyjaśnia cytowana przez PAP prof. Helena Martynowicz z Laboratorium Snu Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Jak wyliczają statystycy w poniedziałki po zmianie czasu obserwuje się więcej zawałów serca niż w pozostałe dni tygodnia. Ostatnie badania wskazują również na zwiększenie liczby wypadków komunikacyjnych, szczególnie motocyklowych, w ciągu 7 dni po zmianie czasu.

– Obserwujemy także wzrost liczby udarów mózgu, zaburzeń rytmu serca, szczególnie migotania przedsionków, oraz przyjęć pacjentów do szpitali – dodaje prof. Martynowicz.

