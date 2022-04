Lekarz w mundurze żołnierza

4 kwietnia to dzień wojskowej służby zdrowia i okazja, by podziękować medykom w mundurach za ich pracę. Tegoroczne Święto Wojskowej Służby Zdrowia było okazją do wyróżnienia medyków w mundurach, szczególnie zaangażowanych w walkę z pandemią.

Z tej okazji osoby zatrudnione w wojskowych podmiotach leczniczych oraz jednostkach wojskowych z terenu województwa lubelskiego zostały uhonorowane dyplomami uznania wojewody lubelskiego. Otrzymali je żołnierze i pracownicy z 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, 6. Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie, 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uhonorowano także Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz odznakami pamiątkowymi 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego.

Święto Wojskowej Służby Zdrowia, ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej w 2014 roku, jest wyrazem uznania dla żołnierzy i pracowników szpitali, jednostek i instytucji zajmujących się ochroną zdrowia.

2022-04-06

