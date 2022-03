Wystarczy być oddanym pacjentom

Młody lekarz Wojciech Kwak z Oddziału Otolaryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, który w czasie pandemii udzielał świadczeń w obszarze COVID‑19, jest jednym z trzech – i jedynym z Lubelszczyzny – laureatem konkursu „Medyk na Medal”.

– Konkurs jest organizowany przez Rzecznika Praw Pacjenta a jego celem jest uhonorowanie pracowników medycznych, którzy zwłaszcza w tych trudnych warunkach wykazują się szczególną empatią, wrażliwością i życzliwością. To także okazja do podziękowania tym, którzy na co dzień ratują nasze życie i zdrowie – wyjaśnia Magdalena Us rzecznik prasowa szpitala w Białej Podlaskiej. Wojciech Kwak za swą postawę został też nagrodzony finansowo przez dyrekcję szpitala.

Konkurs, objęty honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, to także okazja do podziękowania tym, którzy na co dzień ratują nasze życie i zdrowie.

W konkursie nagrodzono lekarzy i pielęgniarki z całej Polski. Zgłoszenia pochodziły bezpośrednio od pacjentów i związane były z konkretnymi sytuacjami, wskazującymi na przymioty kandydatów i kryteria oceny, jakimi było bezpieczeństwo, komunikacja i oddanie pacjentom.

2022-03-09

