Uniwersytet Medyczny z Ukrainą

„My z Wami” – to hasło pod jakim studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzą od niedzieli 27 lutego br. zbiórkę darów dla doświadczonej wojną Ukrainy. Punkt zbiórki zlokalizowany jest w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Chodźki 4. Dary można składać w godzinach 9‑21.

– Jest bardzo duży odzew. I to bardzo cieszy ale musimy nastawić się na długoterminową aktywność, bo sygnały które do nas docierają na to wskazują – mówi koordynator akcji Wojciech Dzikowski.

Wolontariusze – studenci Uniwersytetu Medycznego, czekają przede wszystkim na żywność z długim terminem przydatności – ale nie makarony, ryż czy mąkę tylko na żywność, którą można od razu zjeść albo szybko przygotować: konserwy, błyskawiczne zupki, kisiel, budyń itp. Bardzo potrzebna jest żywność dla dzieci, także tych najmłodszych.

Poza tym materiały opatrunkowe i higieniczne zarówno dla dorosłych jak i dzieci, składane pudełka kartonowe, baterie typu AA i AAA – tzw. paluszki.

Teraz NIE zbieramy pościeli, koców i śpiworów.

2022-03-01

