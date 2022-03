Uciekły przed wojną, rodzą u nas

W świdnickim szpitalu urodziła się Ukrainka. Jej mama uciekła do Polski przed wojną. W Lublinie pod opieką lekarzy szpitala im. Jana Bożego są dwie kolejne kobiety z Ukrainy, które czekają na poród.

Świdnicki szpital dołączył do grona placówek do których trafiają uchodźcy z Ukrainy.

– Poród w wyniku cesarskiego cięcia przebiegł bez żadnych komplikacji. Sasza i jej mama Diana to pierwsze pacjentki naszego szpitala. W najbliższym czasie możemy się jednak spodziewać kolejnych pacjentów potrzebujących konsultacji. Mamy już takie zgłoszenia – mówił w „Dzienniku Wschodnim” Łukasz Reszka, starosta świdnicki.

W Lublinie na poród czekają dwie kolejne Ukrainki.

– Stan obu pacjentek jest stabilny, są pod kontrolą na oddziale położniczym. Jesteśmy także gotowi na przyjęcie pacjentek w poważniejszym stanie na oddział patologii ciąży. To ważna informacja dla takich kobiet, bo nie każdy szpital zajmuje się skomplikowanymi przypadkami – mówi Bartosz Jencz, rzecznik SPSW im. Jana Bożego. – Do tej pory z grupy uchodźców z Ukrainy trafiły do nas tylko dwie pacjentki. W tym tygodniu ta liczba może wzrosnąć, bo dostajemy coraz więcej telefonów, w tym w sprawie kolejnych pacjentek w ciąży.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapowiedział, że od środy punkty recepcyjne zorganizowane przy granicy będą odwiedzały szczepieniobusy. Uchodźcy będą tam mogli bezpłatnie skorzystać ze szczepień przeciwko COVID‑19.

2022-03-02

