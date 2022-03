Szkolenie z robotem da Vinci

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie rozpoczęły się szkolenia dla personelu medycznego z wykorzystaniem niedawno zakupionego robota operacyjnego da Vinci. Szpital w Lublinie będzie pierwszą placówką medyczną w regionie, która jeszcze w tym roku wykona operacje z użyciem robota.

Program trzymiesięcznego szkolenia przewiduje przygotowanie wszystkich członków zespołu chirurgicznego: chirurgów, anestezjologów, personelu pielęgniarskiego oraz personelu pomocniczego. Członkowie zespołu uczą się wspólnie, co jest głównym kluczem do zapewnienia efektywnej współpracy zespołowej i optymalnego rezultatu dla pacjenta.

Uczestnicy szkoleń zapoznają się z zasadami pracy robota da Vinci, poznają instrumentarium oraz nawigację kamerą. Przewidziano ćwiczenia na trenażerach oraz treningi na symulatorach. Szkolenia obejmują także wizyty w innych ośrodkach, a także zabiegi wykonywane przy wsparciu tzw. proktorów (certyfikowanych lekarzy szkoleniowych dla systemu robotycznego da Vinci).

– Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu. Proces edukacji chirurgów jest ujednolicony przez producenta na całym świecie. To oznacza, że lubelscy chirurdzy będą takimi samymi specjalistami w chirurgii robotycznej, jak lekarze np. w Nowym Yorku – tłumaczy dr n. med. Małgorzata Piasecka, zastępca dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

System da Vinci jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie wynalazków światowej inżynierii medycznej. Zakupiony w lutym br. przez Szpital Wojewódzki w Lublinie robot da Vinci Xi to najnowszy model czwartej generacji ze zintegrowanym stołem chirurgicznym, systemem dziesięciokrotnego powiększenia obrazu, który dodatkowo jest trójwymiarowy. Narzędzie optymalizuje ruchy operatora poprzez eliminację naturalnego drżenia mięśni i poprawienie pola widzenia, co pozwala zawęzić obszar interwencji chirurgicznej. Dzięki temu operacja jest przeprowadzana z precyzją niemożliwą do uzyskania w inny sposób.

– System chirurgii robotycznej Da Vinci to przede wszystkim wymierne korzyści dla pacjenta. Zamiast cięcia przez wszystkie powłoki ciała, narzędzia chirurgiczne wprowadzane są przez ośmiomilimetrowe otwory. Dzięki temu po operacji wszystko o wiele szybciej się goi, pacjent często może wrócić do domu już w drugiej dobie po zabiegu, a do pełnej sprawności również dochodzi wielokrotnie szybciej niż po tradycyjnej operacji. Wykorzystywane narzędzia zmniejszają także urazy wewnętrzne i krwawienia, dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo komplikacji pooperacyjnych – podsumowuje dr Piasecka.

Docelowo w szpitalu przy al. Kraśnickiej ma powstać Specjalistyczny Ośrodek Edukacyjny Chirurgii Robotycznej. Zespoły chirurgiczne z innych szpitali województwa lubelskiego i kraju będą mogły zdobywać doświadczenie na światowej klasy sprzęcie, pod okiem najlepszych specjalistów.

System robotyczny da Vinci został zakupiony z budżetu województwa lubelskiego. Całkowity koszt to 14 mln 950 tys. zł.

aa

2022-03-14

Zobacz również: