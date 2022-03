Szpital z ul. Jaczewskiego szpitalowi w Równem pomaga

Do Centralnego Szpitala Miejskiego w Równem (niedaleko Łucka) pod koniec marca br. dotarł wysokospecjalistyczny sprzęt oraz aparatura do zabiegów i operacji, którą Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie przekazał od darczyńców – organizacji Global Empowerment Mission współpracującej z firmą Konkret Sp. Z o.o. Sp.k. z Chełmna.

– SPSK Nr 4 w Lublinie koordynował proces przekazania darowizny, wcześniej zwracając się do Klastra Lubelska Medycyna o pomoc w znalezieniu odpowiedniego partnera do współpracy. W ten sposób szpital nawiązał kontakt z Global Empowerment Mission, organizacją non‑profit założoną w 2011 roku, której celem jest niesienie pomocy w sytuacji globalnych katastrof i z firmą Konkret Sp. Z o. o. Sp. k. z Chełmna, która skompletowała sprzęt operacyjny i zabiegowy o łącznej wartości ok. 700 tysięcy złotych. – informuje rzeczniczka lubelskiego szpitala Alina Pospischil.

W wyposażeniu przekazanym na Ukrainę znalazły się m.in. lampy zabiegowe, RTG trzyłóżkowe, stół operacyjny, ssaki medyczne, materace, cewniki a także rękawice, czepki, fartuchy medyczne i chirurgiczne, maseczki ochronne, kompresy, plastry, gazy i gaziki nasączone, paski do zamykania ran.

To już drugie wsparcie szpitala w Równem, w którym uczestniczy SPSK Nr 4. W pierwszym transporcie humanitarnym do szpitala w Równem dotarły m.in.: narzędzia chirurgiczne, aparat USG, stół operacyjny, stół zabiegowy, kardiomonitor, gastroskopy, pulsoksymetry, aparaty do terapii nerkozastępczej, kapnografy, aparaty do elektrokoagulacji, łóżka szpitalne, lampy operacyjne i wózki inwalidzkie.

– Zgromadzenie powyższej pomocy nie byłoby możliwe bez wsparcia, jakie SPSK Nr 4 otrzymał od Klastra Lubelska Medycyna, firmy CWI Centrum Wózków Inwalidzkich, która przekazała kilkanaście wózków inwalidzkich i spółce Aesculap Chifa za wysokiej jakości narzędzia chirurgiczne – podkreśla Pospischil.

Lubelski szpital współpracuje z Miejskim Szpitalem Centralnym w Równem od kilku lat. Po kilku dniach od napaści wojsk rosyjskich na Ukrainę, placówka zaapelowała do swojego polskiego partnera o pomoc. W ogarniętym wojną kraju sytuacja pacjentów stała się dramatyczna – szpitale nie mają wystarczająco środków do zapewnienia pomocy medycznej wszystkim potrzebującym, ani możliwości uzupełnienia magazynów. Miejski Szpital Centralny w Równem przedstawił listę potrzebnego sprzętu i materiałów medycznych.SPSK Nr 4 postanowił odpowiedzieć na apel. W dużej części wysłany sprzęt pochodził z magazynów szpitala przy ul. Jaczewskiego.

– Tir jechał aż z Holandii. W Poznaniu został opróżniony. Droga do Równego jest bezpieczna. Nie obawiam się, że może zostać zatrzymany – zapewniał przed wyjazdem kierowca z Ukrainy, Aleksandr Szocki.

Poza tym w ciągu kilku dni pracownicy SPSK Nr 4 zebrali ok. tonę produktów, w tym: produkty higieniczne dla niemowląt, opatrunki, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, syropy, żywność o długim terminie przydatności do spożycia (konserwy, makarony, kasze, sosy), kosmetyki, nowe koce. – Apelowaliśmy do naszych pracowników, aby przed zrobieniem zakupów sprawdzili listę potrzebnych rzeczy, którą umieściliśmy na stronie internetowej szpitala i na plakatach. Zebrane artykuły są przekazywane do PCK. Organizacja przesyła je dalej, za granicę. Chciałabym jednak podkreślić, że akcja prowadzona w szpitalu cały czas trwa. Rzeczy będą przez nas zbierane aż do momentu, kiedy nie będzie to już konieczne – mówi Alina Pospischil, rzeczniczka prasowa SPSK Nr 4.

