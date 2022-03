Psychoonkologia w czasie pandemii

W najbliższy weekend 4‑5 marca br odbędzie się 14. Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna. Po raz pierwszy online!

Tematem wiodącym konferencji będzie PSYCHOONKOLOGIA W OKRESIE PANDEMII COVID‑19. To wyraz chęci zmierzenia się z tym trudnym czasem i opisania rzeczywistości. Psychoonkologia to dziedzina wielodyscyplinarna, stąd propozycja spojrzenia z perspektywy onkologów i hematologów dorosłych i dziecięcych, psychoonkologów, lekarzy medycyny paliatywnej, pielęgniarek onkologicznych i opieki paliatywnej. Czas pandemii osłabił poczucie bezpieczeństwa, wywoływał kolejne fale nasilonego niepokoju o zdrowie własne i bliskich, jak również niepokój o losy chorych doświadczających nasilonego dystresu w sytuacji ograniczonej dostępności do placówek ochrony zdrowia i wsparcia ze strony instytucji zewnętrznych.

– Chcemy wspólnie z Państwem zobaczyć jak głęboko przebiega poziom wypalenia personelu oraz wyczerpania sił opiekunów rodzinnych oraz wskazać jak idea „opieki wytchnieniowej” jest teraz szczególnie aktualna. Otwieramy się na młodych psychoonkologów! – z myślą o osobach wchodzących do zawodu planujemy wprowadzenie odrębnej sesji – zachęcają organizatorzy Krystyna de Walden Gałuszko i Marzena Samardakiewicz, Przewodniczące Komitetu Naukowego.

