Portal pomocy – lekarze mogą pomagać

Lekarzedlaukrainy.pl – to portal medyczny na którym lekarze mogą zgłosić swoją pomoc a chorzy wyszukać odpowiedniego specjalistę i umówić darmową wizytę.

Strona Lekarze dla Ukrainy jest dostępna w językach polskim i ukraińskim. Planowana jest wersja angielska.

Portal stworzył student informatyki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Witold Wydmański. Na stronie mogą się ogłaszać zarówno lekarze oferujący darmową pomoc, jak i osoby uciekające z Ukrainy.Swoją pomoc zaoferowało już kilkunastu medyków, m.in. gastroenterolodzy, ginekolodzy, radiolodzy, psychiatrzy, radioterapeuci onkologiczni, lekarze rodzinni, stomatolodzy, diabetolodzy, także fizjoterapeuci.

Wydmański jest studentem informatyki. Do stworzenia portalu zainspirował go ojciec, onkolog, który chciał pomóc uchodźcom oferują bezpłatną opiekę medyczną. Portal powstał aby lekarze wiedzieli, jak dotrzeć z ofertą do pacjentów z Ukrainy.

Lekarze z całej Polski, którzy chcą wziąć udział w akcji, mogą zarejestrować się na stronie: https://lekarzedlaukrainy.pl/pl/register

Zgodnie z informacjami Narodowego Funduszu Zdrowia, uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z pomocy medycznej w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy.

(opr. na podst . portalu Esculap )

2022-03-06

Zobacz również: