Medycy chórem przed Ratuszem

W sobotę Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie weźmie udział w niecodziennym koncercie. Wspólnie z innymi chórami zaśpiewa „Modlitwę o pokój”.

„Lubelskie chóry dla Ukrainy” to wydarzenie zaplanowane na 26 marca na godz. 11. Ponad 150 osób wykona utwór Norberta Blachy by w ten sposób zaprotestować przeciwko rosyjskiej wojnie w Ukrainie. Wśród chórów, które zgłosiły się do udziału jest Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego.

Tekst „Modlitwy o pokój” oryginalnie jest polski ale została dopisana także wersja ukraińska. Publiczność w sobotę usłyszy obie wersje. Za organizacją specjalnego występu stoi lubelski oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Jego prezeską jest Monika Mielko‑Remiszewska, dyrygent chóru UM. Pod jej dyrekcją zabrzmią wszyscy sobotni wykonawcy.

Kogo usłyszymy. Akademickie chóry: Politechniki Lubelskiej, UMCS, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, KUL; chóry: Cum Sanctis, Stella Maris, IX LO Copernicus, Iubilaeum, Cordi Est, Lutnia oraz zespół wokalny Sine Nomine.

(jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2022-03-25

Zobacz również: