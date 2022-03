Lekarz posłucha burczenia w brzuchu

Lekarze i inżynierowie wspólnie zajęli się analizą aktywności akustycznej przewodu pokarmowego. Są efekty. Powstało rozwiązanie, które może służyć jako nieinwazyjne wsparcie diagnozy lekarskiej w przypadku chorób gastrologicznych.

Analogowa analiza dźwięków pochodzących z jelit jest trudna i czasochłonna. Już w starożytności próbowano je wykorzystać do rozpoznawania i leczenia różnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego: od niedrożności jelit po biegunkę. Współcześnie, dzięki wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji można je przetwarzać szybko i skutecznie.

– Kiedy pokarm w jelitach się przesuwa, to generuje dużą ilość cichych dźwięków. One są mocno zakłócone przez inne odgłosy, takie jak bicie serca, szumy generowane przez układ oddechowy czy przepływ krwi, ale jeśli odfiltrujemy te zakłócenia, możemy zmierzyć, ile dźwięków jelitowych mieści się w jednostce czasu – wyjaśnia prof. Robert Nowak z Zakładu Sztucznej Inteligencji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEITI), kierownik grupy badawczej.

Wynik w jakimś przedziale oznacza normę, natomiast każde odstępstwo sugeruje stan chorobowy, np. zespół jelita drażliwego.

– Nagranie robi się w nocy, aby wyeliminować dźwięki z otoczenia, np. rozmowy, ocieranie się odzieży itp, oraz aby mieć odpowiednio długą próbkę do analizy. Mikrofon pacjent ma przyklejony do brzucha. Tą częścią badania zajmowali się koledzy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Potem my zebrane dane analizowaliśmy – dodaje w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Naukowiec mówi, że do tej pory (mimo wielu prób) analiza, która mogłaby zostać wykorzystana w praktyce klinicznej, nie była jednak taka prosta.

– Chociażby dlatego, że nikt nie może sobie pozwolić na siedzenie przy pacjencie przez całą noc, nasłuchując odgłosów z jego brzucha. A potrzeba naprawdę kilkugodzinnej próbki, aby badanie było miarodajne. Także wcześniejsze algorytmy nie dawały sobie rady z odpowiednim przetworzeniem tak ogromnej ilości danych – opowiada.

Artykuł „Analiza aktywności akustycznej przewodu pokarmowego za pomocą głębokich sieci neuronowych” jest opublikowany w czasopiśmie „Sensors”.

(oprac. jkg)

Fot. Kevin Kandlbinder/Unsplash

2022-03-06

