Karetka, koce, jedzenie. Przyda się wszystko

Z Lublina do Ukrainy pojechał ambulans z pomocą. Już nie wróci, będzie służył tamtejszym medykom. Z Zamościa pojechała żywność. Zbiórkę prowadzili i zorganizowali transport pracownicy pogotowia.

W czwartek na przejściu granicznym Dorohusk‑Jagodzin zostanie stronie ukraińskiej przekazana karetka z potrzebnymi sprzętami i materiałami.

To ambulans, który do tej pory służył pacjentom SPZOZ w Bychawie. Decyzją Starostwa Powiatowego w Lublinie trafi ona do szpitala w miejscowości Hoszcza (Goszcza) w obwodzie równieńskim. W środę władze lubelskiego starostwa powiatowego przekazały ambulans symbolicznie (na zdjęciu).

14‑letni volkswagen transporter T5 zawiezie potrzebującym deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe, rękojeść laryngoskopu z jednorazowymi łyżeczkami, 12 resuscytatorów ręcznych oraz defibrylator transportowy ZOLL. Do ukraińskiego szpitala trafią też materiały opatrunkowe, tkaniny wodoodporne oraz koce.

W czasie gdy ambulans przygotowywał się do drogi, we Lwowie trwał rozładunek darów, które przygotowali pracownicy Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Zrobili szybką zbiórkę, kupili, zapakowali i dostarczyli na miejsce żywność dla uchodźców wojennych. Restauracja przy ul. Wałowej we Lwowie przez tydzień będzie mogła wydawać nawet 150 darmowych posiłków dziennie. Oddzielna paczka pojechała do mieszkania, w którym przebywa czternaścioro matek z dziećmi.

2022-03-16

