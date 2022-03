Inżynier wie jak dostarczyć miód do… jelita

Miód jest jednym z nielicznych naturalnych produktów o wysokiej wartości odżywczej oraz właściwościach prozdrowotnych. Naukowcy wymyślili co zrobić by docierał do jelita omijając działanie kwasów żołądkowych.

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej, stosując naturalne biopolimery, wytworzyli innowacyjne mikrokapsułki miodu. Ta metoda pozwala ograniczyć straty znajdujących się w miodzie związków bioaktywnych, które są efektem działania soku żołądkowego i enzymów trawiennych.

Zdaniem naukowców mikrokapsułki miodu z dobrym skutkiem mogą być też wykorzystane m.in. jako preparat wspomagający gojenie się ran lub nutraceutyk o potwierdzonych właściwościach regulujących odpowiedź odpornościową organizmu i prebiotycznych, z możliwością ukierunkowanego, kontrolowanego uwalniania w jelicie.

Nowatorska metoda, zastosowana po raz pierwszy na świecie pozwoliła na zamknięcie w kapsułkach najcenniejszych, bioaktywnych składników miodu. Dzięki opracowaniu takiej formy ich podania udało się ograniczyć straty tych związków, których przyczyną jest destrukcyjne działanie soku żołądkowego i enzymów trawiennych. Badania in vitro wykazały szerokie działanie prozdrowotne opracowanych mikrokapsułek – informowała dr inż. Ewa Chojnacka, rzeczniczka uczelni.

Trudnością było utrwalenie miodu w postaci proszku, przy zastosowaniu kapsułkowania. Chodziło o dobór materiału, który by stworzył powłokę.

– Jako pierwsi na świecie wykorzystaliśmy w roli takiego materiału naturalne biopolimery izolowane z otrąb żyta i wytłoków siemienia lnianego. Biopolimery te, wykazując istotnie wyższy potencjał bioaktywny w stosunku do naturalnego miodu, stanowiły jednocześnie wartość dodaną otrzymanych mikrokapsułek – tłumaczyła w komunikacie opublikowanym przez Polską Agencję Prasową dr hab. inż. Justyna Rosicka‑Kaczmarek z zespołu badawczego z Instytutu Technologii i Analizy Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.

2022-03-14

