Za kilka dni będzie najgorzej

Przełom tego i przyszłego tygodnia to czas szczytu piątej fali pandemii koronawirusa w Polsce. Takie są prognozy ekspertów zajmujących się modelowaniem matematycznym i komputerowym. Ich zdaniem Ministerstwo Zdrowia nie podaje realnej liczby zakażeń.

Matematycy i informatycy szacują, że w tej fali pandemii zakazi się wirusem blisko 30 mln osób. Dlaczego wzrastająca liczba zakażeń nie jest widoczna w oficjalnych statystykach? Zdaniem dr. Franciszka Rakowskiego z Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW bardzo dużo osób nie chce się testować, albo robi to poza oficjalnym systemem, na co wskazują informacje o dużej liczbie sprzedawanych testów na COVID‑19, do wykonania w domu. Szacuje się, że w styczniu sprzedano ponad… 5 mln testów.

Z prognoz naukowców wynika, że pod koniec tego tygodnia i na początku przyszłego będziemy mieli do czynienia ze szczytem piątej fali pandemii koronawirusa w Polsce. Wówczas codziennie zakażać się będzie nawet 800 tys. osób.

– Liczby podawane przez Ministerstwo Zdrowia nie oddają realnej liczby zakażeń – powiedział w rozmowie z PAP dr Rakowski. – Z naszego modelu wynika, że należy je pomnożyć razy 12. Oznacza to , że w ostatnich dniach dziennie zakażało się nawet 600 tys. osób. W oficjalnych statystykach nigdy nie zostaną podane liczby wyższe niż 90‑100 tys. również ze względu na wydolność systemu – nigdy nie wykonano bowiem więcej niż 200 tys. testów – dodaje naukowiec, który kieruje zespołem przygotowującym model.

Stopniowo w kolejnych miesiącach pandemia ma się uspokoić. I tak będzie do sierpnia.

Zdaniem eksperta, jeśli nie pojawi się inny groźny wariant koronawirusa, to kolejna fala w Polsce nie powinna być uciążliwa, bo większość obywateli w poprzednich miesiącach zakazi się wirusem i w ten sposób uzyska odporność

Fot. Iwona Burdzanowska

2022-02-09

